Machtige Price treft Anderson in dartsfinale; eerste plaats Van Gerwen wankelt

Met liefst acht finishes van honderd of meer evenaarde Price het record van Van Gerwen uit 2014. De in totaal dertien uitgooien van boven de honderd waren tijdens een WK-wedstrijd nooit eerder vertoond. Price was overigens ook nog goed voor liefst vijftien 180'ers.

Als Price in de eindstrijd namelijk afrekent met Gary Anderson, is hij de nieuwe nummer één. Anderson rekende in de andere halve finale af met Dave Chisnall (6-3).

In de vorm die de als derde geplaatste Welshman aan de dag legde in de halve eindstrijd, lijkt hij zondagavond ook zomaar Michael van Gerwen na zeven jaar van de eerste plaats op de wereldranglijst te verdringen.

Nadat Bunting op 4-3 was gekomen, bleek voormalig rugbyer Price over veel meer uithoudingsvermogen te beschikken. Bunting benutte zijn kansen niet en van de laatste tien legs won Price er zodoende negen.

Anderson won op zijn beurt na een eindsprint van Chisnall, nadat het tot 3-4 spannend was gebleven. Anderson was in de kwartfinale nog met 5-1 te sterk voor Dirk van Duijvenbode, Chisnall liet geen spaander heel van Van Gerwen (5-0).

De deelname van tweevoudig kampioen Anderson (2015 en 2016) was tot kort voor het toernooi onzeker. Omdat de Schot in aanraking was geweest met een persoon die besmet was met het coronavirus, werd zijn eerste partij drie dagen uitgesteld.

Na een verplichte quarantaine testte Anderson negatief op het virus, waarna hij zijn zegetocht kon beginnen.