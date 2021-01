Machtige Price finalist WK darts; eerste plaats Van Gerwen wankelt

Gerwyn Price heeft zich met een indrukwekkende zege op Stephen Bunting (6-4) geplaatst voor de finale van het WK darts.

In de vorm die de als derde geplaatste Welshman aan de dag legde in de halve eindstrijd, lijkt hij zondagavond ook zomaar Michael van Gerwen van de eerste plaats op de wereldranglijst te verdringen.

Als Price (35) in de eindstrijd namelijk afrekent met de winnaar van de partij tussen Dave Chisnall en Gary Anderson, is hij de nieuwe nummer één.

Recordaantal finishes van 100 of meer

Met liefst acht finishes van honderd of meer evenaarde Price het record van Van Gerwen uit 2014. De in totaal dertien uitgooien van boven de honderd waren tijdens een WK-wedstrijd nooit eerder vertoond. Price was overigens ook nog goed voor liefst vijftien 180'ers.