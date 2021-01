Twee jongens ernstig gewond aan handen na afsteken zwaar illegaal vuurwerk

In Gelderland hebben twee minderjarige jongens ernstige verwondingen opgelopen bij het afsteken van zwaar illegaal vuurwerk. In Arnhem en in Nijmegen ging het vandaag mis bij het afsteken van cobra's, bevestigt de politie na berichtgeving van het AD.

De tieners werden allebei met ernstig handletsel naar het ziekenhuis gebracht. "Ik ben geen arts", zegt Paul Koetsier van de politie tegen de krant, "maar het lijkt erop dat in beide gevallen de slachtoffers hun hand zullen moeten missen".

Koetsier noemt de twee ongelukken opmerkelijk vanwege het vuurwerkverbod. "Ernstig letsel door vuurwerk zien we vaker met Oud en Nieuw, maar nu zien we het nog twee dagen later", zegt een andere woordvoerder van de politie tegen het ANP.

Goed getest

Cobra's vallen onder vuurwerk uit de zwaarste categorie, net als nitraten en mortierbommen. Dat type mag alleen door deskundigen gebruikt worden. Het vuurwerk mag uitsluitend verkocht worden aan vuurwerkspecialisten.

Legaal vuurwerk wordt goed getest voordat het in de winkels ligt. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of de lont niet te snel brandt en of er dus genoeg tijd is om weg te lopen of om het vuurwerk weg te gooien. Bij illegaal vuurwerk is dit mogelijk niet gebeurd.