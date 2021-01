'Radicale recht-extremistische jongeren zijn te redden, net als ik'

Michel - Nieuwsuur

"Mijn denkbeelden destijds waren extreemrechts, nationaalsocialistisch, maar vooral met een afkeer, of zeg maar gerust haat tegen moslims. Ik geloofde toen dat dat vijanden waren van Nederland", vertelt Michel Letteboer, die rond zijn 16e radicaliseerde om er pas jaren later weer uit te komen. Deskundigen waarschuwen dat rechts-extremisten op steeds jongere leeftijd radicaliseren. Ze zijn 15, 14 of zelfs 13 jaar. Voor veel jongeren begint het als 'grapje' maar wordt het al gauw serieuzer. Online delen zij met elkaar racistische en antisemitische denkbeelden. En gaat het zelfs over een rassenoorlog. Ook Letteboer ging op internet op zoek, nadat een schoolvriend met zijn mening over moslims een zaadje had geplant. "Door het internet ben ik zelf verder geradicaliseerd. Daar zag ik allerlei ongenuanceerde denkbeelden en standpunten bevestigd worden. Die kreeg ik daar keer op keer te zien."

Wij doken in de onlinewereld waarin het extremistische gedachtegoed wordt gedeeld. Via een infiltrant kregen we inzage in talloze chatberichten van een Nederlands rechtsextremistisch netwerk.

Letteboer zat zelf niet in chatgroepen, maar sprak wel via fora met rechts-extremistische jongeren. "Bijvoorbeeld bij Stormfront, een internationaal extreemrechts forum." Later ontmoette hij ook gelijkgestemden bij demonstraties van onder meer de Nederlandse Volksunie, een extreemrechtse partij. "Ik was in die tijd best wel beïnvloedbaar", zegt Letteboer. "Ik dook er volop in, ging alles onderzoeken. Ik zocht naar mijn eigen gelijk en dat wordt in die groepen ook bevestigd. Niemand corrigeert je. En mensen die dat wel doen zijn dan in jouw radicale ogen tegenstanders." Volgens hem kan het wereldje voor jongeren erg aantrekkelijk zijn. "Als je zoekende bent en je identiteit nog aan het vormen bent. Zo'n wereld geeft een gevoel van thuiskomen en ergens bij horen. En het puberbrein is nog niet volledig ontwikkeld en neemt dat soort ongenuanceerde denkbeelden sneller aan." Letteboer ziet wel een duidelijk verschil met de nieuwe generatie radicale jongeren. "Zij slaan de fase van het naar buiten treden eigenlijk over. Bij zo'n demonstratie als waar ik liep zal je die jongeren niet zo snel zien. Veel vindt online plaats en is daardoor onzichtbaarder en ongrijpbaarder."