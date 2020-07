In Europa gaat het beter, maar wereldwijd meer corona dan ooit

Terwijl in Nederland en een groot deel van Europa de corona-uitbraak zo ver is bedwongen dat cafés, restaurants en de grenzen weer open kunnen, ziet dat plaatje er op andere continenten heel anders uit. Het aantal dagelijks geregistreerde gevallen is wereldwijd nu groter dan ooit. Wat betekent dat voor ons?

Hoewel we de laatste tijd weer een paar lokale uitbraken zien in Europa, zoals in Duitsland, Spanje en Portugal, gaat het over het algemeen goed. De genomen lockdown-maatregelen lijken te hebben gewerkt.

Eerste of tweede golf?

Er zijn wel zorgen over een 'tweede golf' in het najaar, als we weer meer tijd binnen gaan doorbrengen. Binnenshuis is het risico op besmetting groter dan in de open lucht. In Australië, waar het nu winter is, lijkt dat al te gebeuren. Het land heeft zware maatregelen getroffen, zoals het sluiten van de grenzen tussen twee deelstaten en een lockdown in Melbourne.

Maar experts beklemtonen dat er eigenlijk geen sprake is van een tweede golf, omdat de eerste golf nog steeds over wereld rondwaart. In landen als de VS, Brazilië, India en Zuid-Afrika lopen de aantallen flink op.

Dat heeft ook te maken met de toenemende testcapaciteit daar, zegt epidemioloog Patrica Bruijning. "Of het aantal in een bepaald land echt hoger ligt dan twee maanden geleden, is soms moeilijk in te schatten."