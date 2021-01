Alleskunner Schulting schaatst zich een ongeluk in Thialf: 'Zó lekker'

Suzanne Schulting snelt ook dit weekeinde weer over het ijs van Thialf. Dit keer gewoon als shorttrackster. Vorige week verraste de olympische kampioene door daar als langebaanschaatsster twee WK-tickets en een EK sprint-ticket te bemachtigen.

"Ik was heel euforisch, vermoeid ook. Maar ik ben voldoende hersteld voor dit weekend", laat de alleskunner op ijzers weten na de eerste dag van de NK. "Ik heb vandaag wel wat krachten gespaard, ik moet morgen nog vijf keer rijden."

Zondag is de finaledag voor de shorttrackers in Thialf. Dan wordt na drie afstanden (500, 1.000 en 1.500 meter) het eindklassement opgemaakt. Schulting is titelverdediger en wederom favoriet voor een nieuwe eindzege.

Sven Roes is titelhouder bij de mannen, maar hij liep door een val de finale van de 1.500 meter mis. Ook Sjinkie Knegt zal daarin ontbreken; de zilveren medaillewinnaar van de Spelen van 2018 kreeg een straf in de voorronden.