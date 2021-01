Aanpakkers overlastgevende asielzoekers: 'Er is een zerotolerancebeleid'

Sinds een jaar worden de gemeenten met azc's bijgestaan door speciale functionarissen die overlast van asielzoekers moeten aanpakken. Deze zogenoemde ketenmariniers hebben van het ministerie van Justitie opdracht gekregen om lokale problemen snel aan te pakken. We spraken hen over hun ervaringen.

Overlastgevende asielzoekers uit veilige landen zijn gemeenten en Rijk een doorn in het oog. Ze verpesten het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen. Het is een belangrijke reden waarom gemeenten nu geen nieuwe opvanglocaties aanbieden , terwijl die vanwege de overvolle asielzoekerscentra hoognodig zijn.

Henk Wolthof is sinds vorig jaar ketenmarinier en gaat over de centra in het noorden van het land. "In de meeste gaat het uitstekend", stelt Wolthof. "In Sneek zijn weinig problemen doordat bewoners meehelpen met het onderhoud van het azc", beschrijft hij zo'n positief voorbeeld. "Ze verzorgen bijvoorbeeld gezamenlijk de plantenbakken, daardoor is er sociale controle". Op andere locaties zijn weer wijkagenten actief, wat ook helpt bij het beperken van overlast.

Aangifte

Winkeliers uit Ter Apel hebben gezegd dat ze geen aangifte deden omdat het te veel tijd kost om naar het politiebureau te rijden in een dorp kilometers verderop. Daarom richt Wolthof zich ook op winkeliers.

"We geven veel voorlichting over de mogelijkheden om diefstal te voorkomen. Als het wel gebeurt, adviseren we ze aangifte te doen. We wijzen ze op de Soda-regeling." Winkeliers kunnen daarmee 181 euro krijgen als onkostenvergoeding voor de tijd die aangifte doen kost.

Wolthof wil dat er genuanceerd naar wordt gekeken. "Op de lijst van grootste overlastgevers staan zo'n 350 mensen. Op een totaal van 27.000 mensen in de asielopvang is dat dus maar een heel klein deel."

Het aantal aangiftes stijgt omdat nu alles geregistreerd wordt, zegt Wolthof. "Er is een zerotolerancebeleid in de azc's. Vroeger werden mensen misschien met te zachte hand aangepakt, maar dat is niet meer zo. Alles wordt gemeld. Door de betere registratie lijken de overlastcijfers te stijgen. Maar dat is vertekend."