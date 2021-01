Gevangene in Nieuwegein viel medewerkers aan met steekwapen en hete olie

De gedetineerde die gisteren twee medewerkers van de gevangenis in Nieuwegein verwondde, viel eerst een van hen aan met een steekwapen en gooide hete olie in diens richting. Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis, meldt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Een tweede personeelslid, dat te hulp schoot bij het onder controle brengen van de gevangene, raakte bij het incident ook gewond. Deze medewerker is inmiddels weer thuis.

Volgens het ministerie heeft de directie het personeel van het cellencomplex in Nieuwegein toegesproken en is er een team voor nazorg ingezet. Er is ook aangifte gedaan. Wat er aan de aanval voorafging, is niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar.

Vaker incidenten

Vorig jaar februari werd in hetzelfde cellencomplex een gevangene in zijn arm gestoken bij een ruzie. In 2013 viel er in Nieuwegein een dode bij een steekincident tussen gevangenen.

Recent bleek uit onderzoek dat een minder streng regime in de Utrechtse gevangenis heeft geleid tot minder agressie. Voor het onderzoek volgden wetenschappers 1000 gedetineerden in de Penitentiaire Inrichting Nieuwegein gedurende een periode van bijna twee jaar.