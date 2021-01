Bosz verliest met Leverkusen en ziet koppositie naar Leipzig gaan

Bayern speelt zondag in eigen stadion tegen 1. FSV Mainz.

Bij winst had Leverkusen zich in ieder geval voor een dag weer koploper mogen noemen. Die beurt komt nu enkel RB Leipzig toe na een 1-0 overwinning bij VfB Stuttgart.

Bayer Leverkusen is slecht begonnen aan 2021. De Duitse club van trainer Peter Bosz, die vlak voor het kerstreces de koppositie nog moest afstaan aan Bayern München, verloor zaterdag bij Eintracht Frankfurt: 2-1.

Het hoogtepunt van het duel van Leverkusen was de 0-1 van Nadiem Amiri. Hij sleepte de bal á la Bergkamp voorbij zijn tegenstander en scoorde met een hakje.

Oud-Ajacied Amin Younes, een oude bekende van Bosz, schoot beheerst de verdiende 1-1 binnen na 22 minuten, waarna hij nog een enorme kans miste. Kort na de rust gleed Edmond Tapsoba de bal in eigen Leverkusen-doel.

Bij Leverkusen ontbrak Daley Sinkgraven. De oud-Ajacied is positief getest op het coronavirus en is in quarantaine. De ploeg van Bosz blijft steken op 28 punten, twee minder dan Bayern München, dat zondag thuis aantreedt tegen FSV Mainz.

Becker scoort voor Berlin

Union Berlin deed goede zaken door te winnen bij nummer twaalf Werder Bremen. Sheraldo Becker, voormalig PEC Zwolle en ADO Den Haag, opende de score in de twaalfde minuut, waarna Taiwo Awoniyi nog binnen het half uur de score verdubbelde.

Het bleef bij die stand, waardoor de hoofdstedelingen naar plaats vier stegen in de Bundesliga.