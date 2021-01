Vierde lichaam gevonden na verwoestende aardverschuiving Noorwegen

Noorse reddingsdiensten hebben in de loop van de dag nog drie doden gevonden na de aardverschuiving van woensdag, noordelijk van Oslo. Hun lichamen werden niet ver van elkaar verwijderd gevonden. Gisteren werd het eerste slachtoffer in het deels verwoeste dorp Ask geborgen. Zes mensen worden nog vermist.

De reddingsdiensten hebben in de ravage geen tekenen van leven meer waargenomen. Er is de afgelopen dagen onder meer gezocht met honden, helikopters en drones met warmtecamera's. De Noorse politie heeft beloofd met man en macht te blijven zoeken naar de vermisten. Een Zweeds hulpteam is al wel naar huis.

Het is volgens de lokale politiechef mogelijk dat er nog mensen in leven zijn. "Je kunt medisch gezien een paar dagen in leven blijven als je maar zuurstof hebt", zegt ze. Ze houdt er rekening mee dat er onder het puin nog plekken zijn waar zuurstof is.

Weggevaagd

Woensdag werd een deel van het dorp Ask weggevaagd toen de kleigrond eronder in beweging kwam. Verschillende gebouwen zijn verwoest en in het dorp is een diepe krater ontstaan. De reddingsactie verloopt al dagen moeizaam, omdat er maar weinig uren daglicht zijn en de rampplek lastig te bereiken is.

Zo'n duizend mensen zijn vanwege de natuurramp geëvacueerd. De lokale overheid rekent erop dat 1500 mensen uit het gebied moeten vertrekken, vanwege het risico op meer aardverschuivingen.