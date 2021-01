Politie waarschuwt voor drukte op strand Hoek van Holland: blijf zondag weg

Het was vandaag zo druk op het strand van Hoek van Holland dat de politie een oproep deed om weg te blijven. Die oproep geldt ook voor morgen, meldt RTV Rijnmond.

"Wij begrijpen dat u het binnen zitten zat bent en graag even naar buiten wilt", schreef de politie vanmiddag op Facebook. "Maar het is nu dusdanig druk op de parkeergelegenheden bij het Hoekse strand dat er onvoldoende afstand kan worden gehouden."

Het was voor het eerst sinds 31 juli dat de politie het te druk vond op het strand van Hoek van Holland. Ook toen was de oproep om het strandbezoek uit te stellen of helemaal niet te komen.