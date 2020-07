Wielerunie geeft zoektocht naar mechanische doping op: 'Het is er niet'

Het opsporen van mechanische doping heeft geen prioriteit meer bij de internationale wielerunie UCI. Jean-Christophe Péraud, twee jaar geleden door de UCI met veel bombarie gepresenteerd als de man die de geheime motortjes in de fietsen moest opsporen, is door de wielerunie ontslagen. Er is geen mechanische doping, stelt de UCI.

Of Péraud weg moest in het kader van acute bezuinigingen vanwege de coronacrisis of omdat het probleem van mechanische doping is opgelost, dat is niet helemaal duidelijk. Feit is wel dat Péraud tijdens zijn zoektocht niets heeft kunnen vinden.

Zelf zegt de 43-jarige ex-prof daar in L'Equipe over: "Ik ben ervan overtuigd dat er op het hoogste niveau geen mechanische fraude wordt gepleegd. Maar de UCI is er nog niet in geslaagd het publiek te garanderen dat het niet bestaat."