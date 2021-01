Pochettino volgt Tuchel op als trainer van Paris Saint-Germain

Mauricio Pochettino is de nieuwe trainer van Paris Saint-Germain. De 48-jarige Argentijn is de opvolger van Thomas Tuchel, die vorige week werd ontslagen omdat de Franse club ontevreden was over de resultaten.

Pochettino zat zonder club sinds zijn ontslag bij Tottenham Hotspur, na een reeks slechte resultaten, in november 2019. Hij was vijf jaar coach van de Spurs en leidde de club in 2019, ten koste van Ajax, naar de finale van de Champions League.