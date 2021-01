Bergwijn met Spurs naar derde plek, duel Fulham weer uitgesteld

Leeds speelde aantrekkelijk, aanvallend voetbal, maar sprong slordig om met de kansen. Tottenham was dodelijk effectief en leidde halverwege zelfs met 2-0 dankzij clubtopscorer Son Heung-min (zijn twaalfde competitiegoal).

Bergwijn leidde de 1-0 voor Tottenham in, nadat hij door Leeds-verdediger Ezgjan Alioski in het zestienmetergebied onderuit werd gehaald. Harry Kane greep vanaf de penaltystip het buitenkansje met beide handen aan.

Tottenham Hotspur heeft in de Premier League zijn eerste zege sinds 6 december geboekt. De Spurs boekten thuis een betrekkelijk eenvoudige zege op middenmoter Leeds United: 3-0.

Op sociale media circuleert een foto waarop het drietal met een groep van bijna twintig personen Kerst aan het vieren is. De Engelse overheid verbiedt momenteel dat personen uit Londen, en buiten het eigen huishouden, op bezoek bij elkaar gaan. Op het bewuste feest was ook Manuel Lanzini van West Ham United aanwezig.

Tottenham Hotspur stijgt dankzij de zege naar de derde plaats in de Premier League

Toby Alderweireld kopte kort na rust de 3-0 binnen voor Tottenham, waarmee het geloof van het moedig spelende Leeds op een comeback was vervolgen.

Fulham komt ook dit weekeinde niet in actie in de Premier League. De uitwedstrijd van de Londenaren tegen Burnley van zondag is uitgesteld omdat er nieuwe gevallen van het coronavirus bij Fulham zijn vastgesteld.

Woensdag ging de competitiewedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Fulham ook al niet door vanwege corona. Er gingen geluiden op om de hele competitie voor twee weken stil te leggen, maar dat was voor de Engelse bond en de Premier League vooralsnog geen optie.