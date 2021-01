8630 nieuwe besmettingen, iets meer dan gemiddeld

Op weekbasis is er juist sprake van een flinke daling. De voorbije week ging het aantal besmettingen met 22 procent omlaag ten opzichte van de zeven dagen daarvoor.

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 8630 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 431 meer dan gisteren. Het is ook iets meer dan het gemiddelde van afgelopen week, toen gemiddeld per dag 8571 mensen positief getest werden.

248 opnames op verpleegafdelingen, 37 erbij op de IC

In de ziekenhuizen nam de bezetting weer iets toe, hoewel sinds woensdag de situatie redelijk stabiel is. Er liggen nu 2703 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2660), van wie 698 op de IC (gisteren: 724), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Er werden 248 coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen, 9 meer dan gisteren. Op de intensive care werden 37 patiënten opgenomen, evenveel als gisteren.