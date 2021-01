De uitzending van 2 januari: Personeel acute zorg toch eerder gevaccineerd / Geïnfiltreerd in extreemrechtse chatgroepen

Vanuit de ziekenhuizen werd de afgelopen anderhalve week steeds meer druk gezet op het kabinet. Kunnen ze nu nog snel schakelen? Hans Schoo , bestuurder bij het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem, is vanavond te gast.

Geïnfiltreerd in extreemrechtse chatgroepen

Rechts-extremisten radicaliseren op steeds jongere leeftijd, waarschuwen deskundigen. Nieuwsuur dook daarom in de onlinewereld waarin het extremistische gedachtegoed wordt gedeeld.

We kregen via een infiltrant inzage in talloze chatberichten van een Nederlands rechtsextremistisch netwerk. In de chats worden alledaagse gesprekken afgewisseld met gedachtes over een rassenoorlog. Voor veel jongere begint het 'als grapje', maar wordt het al gauw serieuzer.