De uitzending van 2 januari

Rechts-extremisten radicaliseren op steeds jongere leeftijd

Deze maand staan ze voor de rechter: twee jonge verdachten die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan misdrijven met een terroristisch doel. Ze zijn volgens het Openbaar Ministerie betrokken bij het internationale extreemrechtse netwerk 'The Base'. Nieuwsuur had inzage in een grote hoeveelheid chatgesprekken waarin de verdachten actief waren. Daarin is te volgen hoe Nederlandse jongeren radicaliseren. En dat gebeurt op steeds jongere leeftijd.