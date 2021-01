De Jonge: we maken kleine zijstap op de vaccinatieroute

"Het is een klein zijstapje op de hoofdroute" , zegt de minister van Volksgezondheid. De strategie van het kabinet blijft om eerst de meest kwetsbare mensen te beschermen. Dat zijn de mensen in de verpleeghuizen. Aanstaande maandag krijgt het verplegend personeel van die instellingen al een uitnodiging om zich te laten vaccineren. De eerste prikken worden vrijdag gezet.

Minister De Jonge noemt het logisch dat hij, nog voordat het vaccinatieprogramma in Nederland is begonnen, afwijkt van de gekozen route. De acute zorg dreigt de toestroom niet meer aan te kunnen en daarom heeft hij besloten om zo snel mogelijk 30.000 vaccins beschikbaar te stellen voor personeel op ambulances, de spoedeisende hulp en de ic- en covidafdelingen in de ziekenhuizen.

Vanmorgen werd duidelijk dat de eerste groep toch wordt uitgebreid. En dat is zeer te rechtvaardigen, vindt De Jonge, omdat er steeds meer berichten komen over mensen in de acute zorg die zich ziek melden vanwege corona. "Je moet voorkomen dat ze de toestroom van patiënten niet meer aankunnen" , zegt De Jonge.

Kerstavond

De bewindsman wijst erop dat het door de uitbreiding van de eerste groep iets langer gaat duren voordat de volgende groepen aan de beurt zijn om gevaccineerd te worden. Naar zijn schatting is er een vertraging van ongeveer een week. "We blijven erbij dat we zoveel mogelijk vaccin moeten reserveren voor de meest kwetsbare groepen." Daarom is gekozen om alleen "een afgebakende, beperkte groep" toe te voegen.

Woensdag riepen intensivist Diederik Gommers en ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers in Nieuwsuur op om zo snel mogelijk te beginnen met het vaccineren van essentieel ziekenhuispersoneel. Maar De Jonge zegt dat hem al eerder signalen bereikten dat er iets moest worden gedaan. "Ik ben hier al sinds 24 december, kerstavond, over aan het nadenken."

Het is niet duidelijk wanneer het personeel in de acute zorg gevaccineerd kan worden. De ziekenhuis werken op dit moment aan een plan van aanpak. Kuipers denkt dat dit niet eerder dan vrijdag 8 januari kan, omdat de logistieke uitvoering tijd nodig heeft.