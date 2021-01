Steeds meer bekend over Britse variant: besmettelijker, maar onzekerheid blijft

De nieuwe Britse coronavariant is veel besmettelijker dan de oude variant, bewijst een nieuwe studie van het Imperial College Londen. De reproductiefactor - die aangeeft hoeveel mensen er besmet worden door iemand die het virus heeft - ligt met een factor 0,4 tot 0,7 hoger.

"Dit is de ernstigste verandering in het virus sinds de start van de epidemie", zegt hoogleraar Axel Gandy van de Britse universiteit over de mutatie van het virus, die bijna een maand geleden opdook in Groot-Brittannië.

Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat kinderen nauwelijks een rol spelen bij de verspreiding van het virus. De Britse variant dook ruim een week geleden ook officieel voor het eerst op in Nederland, onder meer op een school in Bergschenhoek.

'Virus verspreidt zich onder alle leeftijdsgroepen'

De eerste resultaten van het Britse onderzoek geven aan dat het virus zich sneller verspreidde onder jongeren onder de 20 jaar, vooral onder middelbare scholieren. Maar mogelijk geven deze onderzoeksresultaten door de omstandigheden een vertekend beeld, zeggen de onderzoekers.

"Onze eerste data kwamen uit november, toen de scholen nog open waren en er vooral voor volwassenen beperkende maatregelen golden", zegt onderzoeker Gandy tegen de BBC. Volgens de onderzoekers blijkt nu vooral dat het virus zich gemakkelijk verspreidt onder álle leeftijdsgroepen.

"De Britse variant blijkt meer besmettelijk, maar dus niet specifiek bij kinderen of jongeren", onderschrijft ook viroloog Marion Koopmans. "Wat we wel zien, en dat staat ook in het onderzoek van het Imperial College Londen, is dat meer jongeren onder de 20 aanvankelijk besmet raakten met deze variant. Maar dat kan ook liggen aan de fase waarin we zitten", zegt Koopmans. "We zagen dit ook na de zomer aan het begin van de tweede golf, toen meer jongeren besmet waren met het coronavirus en dit nog niet was doorgedrongen tot andere leeftijdscategorieën."

'Kinderen niet zieker'

Volgens de viroloog weten we dat de hoeveelheid virus hoger ligt bij besmette mensen met de Britse variant. "En dan kan ook het percentage dat echt klachten ervaart hoger liggen. Je ziet meer mensen met klachten, en dus ook meer kinderen met klachten. Maar de analyses tot nu toe laten niet zien dat zij ook zieker worden", aldus Koopmans.

In het radioprogramma 5 Live op BBC Radio schetst een hoofdverpleegkundige van The Royal Londen Hospital een alarmerend beeld van de situatie in Londense ziekenhuizen op dit moment. "We hebben een hele afdeling met kinderen liggen. Waar het virus kinderen in de eerste golf nauwelijks raakte, lijkt dit nu anders. Er zitten ook jongeren tussen van 20 tot 30 jaar oud, zonder onderliggend lijden. Hun zuurstofniveaus zijn veel te laag", zegt verpleegkundige Laura Duffel.