Teamarts hockeyers: 'Kan het niet meer horen, dat corona net een griepje is'

Voormalig topzwemster Conny van Bentum was begin 2020 als teamarts van de Nederlandse hockeymannen klaar voor de Olympische Spelen in Tokio. Maar in maart barstte de coronacrisis los en draaide ze ineens overuren in haar eigen huisartsenpraktijk. Van Bentum blikt terug op een bijzonder jaar voor haarzelf en de hockeyers.

"Hier op de werkvloer hadden we al veel eerder door dat het heel groot was en dat het met de Spelen niets zou worden", vertelt de 55-jarige Van Bentum. "IOC-voorzitter Thomas Bach hield wel vol dat het door zou gaan. Maar ik dacht: hoe kun je dat nou denken? Je zag het als een soort steekvlam gaan." "De eerste weken waren echt heel stressvol. Alles was zo nieuw en onduidelijk. Het gaf veel spanning en angst, ook omdat er nauwelijks beschermingsmaterialen waren. Mensen waren ineens onverwacht slecht, wat we totaal niet zagen bij gewone griepjes. Ik kan die kreet ook niet meer horen, dat het net een griepje is. Het is echt iets heel anders." Topsportmentaliteit Van Bentum was in de jaren tachtig een internationale topzwemster. Ze won EK- en WK-medailles en deed mee aan de Spelen van Moskou (1980), Los Angeles (1984) en Seoul (1988). Daar veroverde ze twee keer zilver en één keer brons met de estafetteploeg op de 4x100 meter. In 1983 werd ze uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar.

Conny van Bentum tijdens de Olympische Spelen van 1988 in Seoul onderweg naar zilver - ANP

Na haar topsportcarrière werd ze huisarts en teamarts, eerst bij de hockeyvrouwen en vervolgens bij de mannen. Haar topsportmentaliteit heeft haar geholpen in de strijd tegen corona. "Ik was zelf een superindividualistische sporter. Heel erg op mezelf en op mijn eigen fouten gericht. Maar ik ben wel heel erg de charmes van teamsport gaan waarderen. Het is prachtig om te zien hoe ze samen sterker zijn dan individueel. En teamwork is ook in mijn praktijk nodig, zeker in een crisis zoals corona." Harde klap De klap van het uitstellen van de Spelen in Tokio kwam hard aan bij de hockeyers. "Zeker in maart. Je ruikt de Spelen op een paar maanden afstand en dan gaat het niet door. Dat was iets dat ze moesten verwerken. Het lijkt misschien melodramatisch, want er zijn belangrijkere dingen in de wereld. Maar het is hun alles, hun identiteit, hun doel, en ineens zitten ze thuis op de rem."

Conny van Bentum (tweede van links) langs de lijn bij Nederland-Argentinië tijdens het WK van 2014 - Pro Shots