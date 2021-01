Drukste 1 januari ooit voor Thuisbezorgd

Het waren ook meer bestellingen dan op 'derde kerstdag', de drukste dag van het afgelopen jaar. Toen werden ruim 200 duizend bestellingen gedaan. "Mensen hadden soms dagen in de keuken gestaan en wilden wel even wat makkelijks", zegt Joris Wilson van Thuisbezorgd. Ook speelt de lockdown volgens hem mee in het bestelgedrag.

Gisteren was voor bezorgdienst Thuisbezorgd de drukste dag ooit, zegt het bedrijf zelf. Er werden op Nieuwjaarsdag bijna 300.000 bestellingen gedaan. Dat is ongeveer twee keer zoveel als op een reguliere vrijdag, en 30 procent meer dan op Nieuwjaarsdag 2020.

De bezorger verwachtte al dat deze Nieuwjaarsdag de drukste dag ooit zou worden, onder meer omdat vrijwel alle aangesloten restaurants ook open zijn. "Bovendien gingen mensen er door de lockdown minder op uit."

In 2020 sloten zich bij Thuisbezorgd twee keer zoveel restaurants aan als in een normaal jaar. Momenteel zijn er zo'n 10.000 restaurants in Nederland aangesloten bij het bedrijf.

Overname

Het moederbedrijf van Thuisbezorgd nam afgelopen jaar Amerikaanse sectorgenoot GrubHub over: zo ontstond er een platform met naar schatting 70 miljoen klanten.

In 2018 nam topman Jitse Groen het Duitse Delivery Hero over, waarmee hij marktleider werd in Duitsland. Begin dit jaar volgde de Britse maaltijdbezorger Just Eat en dus GrubHub.