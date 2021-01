Fiere Groningers hebben last van Calimero-effect

Inwoners van de provincie Groningen zijn trots op de plek waar ze wonen. Tegelijk denken ze dat mensen buiten de provincie negatiever over Groningen denken dan in werkelijkheid het geval is.

Het zijn vooral de ruimte, de Martinitoren en de stad Groningen die de provincie bij de inwoners zelf een positief imago geven, blijkt uit onderzoek. Op een schaal van -10 tot 10 geven ze hun provincie het rapportcijfer 6.5, meldt RTV Noord. Veel somberder zijn de Groningers over wat de rest van Nederland van ze denkt. Ze spreken over "relatief negatieve associaties" zoals 'ver weg', aardbevingen en stug.

De onderzoekers spreken van een Calimero-effect. Want in werkelijkheid blijken de mensen buiten Groningen helemaal niet zo negatief over het hoge noorden. Zij geven Groningen een 4.5 op de al genoemde schaal van -10 tot 10. Bovendien noemen ook zij de Martinitoren en de stad Groningen als eerste associaties. Pas daarna komen aardbevingen, gas en 'ver weg'.

Anderhalf miljard euro

Het representatieve onderzoek werd in november 2020 gedaan door het Nationaal Programma Groningen (NPG), een samenwerkingsverband van rijk, provincie en gemeenten. In tien jaar tijd wil het NPG met een startkapitaal van anderhalf miljard euro mensen en ideeën bundelen om nieuwe projecten op te zetten.

Het imago-onderzoek is nadrukkelijk gepresenteerd als een nulmeting. Het NPG wil het onderzoek binnen afzienbare tijd herhalen.