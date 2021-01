Zwanen en ganzen vliegen chaotisch rond door vuurwerk

Het afsteken van vuurwerk verschrikt grote groepen vogels. Uit radarbeelden van de Biesbosch blijkt dat zwanen en ganzen verstoord raken en direct na de jaarwisseling chaotisch beginnen rond te vliegen.

"Als er ineens een muur van licht en geluid ontstaat om twaalf uur door het vuurwerk, dan raken die beesten verstoord", zegt boswachter Thomas van der Es bij RTV Rijnmond. "Soms vliegen dieren tegen hoogspanningskabels. De dieren zijn door elkaar gehusseld, dat merk je nog dagen."

De radarbeelden zijn van het KNMI (en het Belgische KMI), Defensie en de Universiteit van Amsterdam. Op de beelden licht een gebied oranje of rood op als er veel beweging is. In dit geval is duidelijk te zien hoe na de jaarwisseling tussen 00.00 uur en ongeveer 00.45 uur duizenden dieren in het gebied rondvliegen. De kaart kleurt rood. De zwarte lijnen op de kaart zijn rivieren.