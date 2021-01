Hasselbaink keert terug als trainer van Burton Albion

Oud-international Jimmy Floyd Hasselbaink keert terug als trainer bij Burton Albion FC. Hij moet de hekkensluiter van de League One, het derde niveau in Engeland, behoeden voor degradatie.

De 48-jarige Hasselbaink gaat voor de tweede keer aan de slag bij de club uit Burton upon Trent. In het seizoen 2014/2015 was hij er ook al trainer en promoveerde hij met Burton vanuit de League Two, de vierde klasse.

"Burton is een club die ik in mijn hart draag, een heel speciale club voor mij en mijn familie", aldus de 23-voudig international. "Het is een heel andere klus dan de eerste keer, maar we gaan proberen ons zo snel mogelijk omhoog te werken en ons te handhaven in de League One."