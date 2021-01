Illegaal feest in Frankijk lijkt voorbij, muziek staat uit

Het lijkt erop dat er een einde is gekomen aan een groot illegaal feest in Franrijk dat op Oudjaarsdag begon. Rond 07.00 uur is de muziek uitgezet en bezoekers lijken nu langzaamaan te vertrekken. Het feest in het gehucht Lieuron in Bretagne was in strijd met de coronamaatregelen.

Er waren een paar duizend mensen afgekomen op de raveparty in een opslagloods. De politie had vergeefs geprobeerd het feest te beëindigen. Feestgangers, van wie een deel afkomstig was uit het Verenigd Koninkrijk en Spanje, bekogelden de politie met flessen en stenen en er werd een politiewagen in brand gestoken.

'Lak aan coronaregels'

Een van de feestgangers had tegen het Franse persbureau AFP gezegd dat "maar heel weinigen" onderling voldoende afstand hielden. Een aantal bezoekers pakte af en toe wat slaap in de auto om daarna weer verder te feesten. Een andere feestganger zei dat de rave heel goed was georganiseerd met voldoende eten en drinken voor iedereen.

In Frankrijk gold rond de jaarwisseling een avondklok van 20.00 uur 's avonds tot 06.00 uur 's ochtends. In het land waren meer dan 100.000 politiemensen op de been om de avondklok af te dwingen en feesten te beëindigen.

De politie had de toegangswegen naar de feestlocatie in Bretagne afgesloten om nieuwe feestgangers tegen te houden. Meer dan 200 mensen die het feest probeerden te verlaten, kregen een boete van 135 euro.

De mensen die nu vertrekken, moeten een blaastest doen en zich legitimeren. Minister van Binnenlandse Zaken Darmanin zegt dat de politie erin is geslaagd de raveparty zonder geweld te beëindigen.