'Mijn broer is op klaarlichte dag neergestoken door een landgenoot'

Tegenstanders van het Iraanse regime maken zich grote zorgen over hun veiligheid na de recente moordpoging op activist Sadegh Zarza in Leeuwarden. Zarza vluchtte in de jaren tachtig naar Nederland, na jarenlange strijd tegen het Iraanse regime. Zijn familie vermoedt dat de Iraanse geheime dienst achter de aanslag zit.

"Hij stond op de executielijst van de Iraanse geheime dienst", zegt Taher Zarza, de broer van het slachtoffer, tegen Nieuwsuur. "Mijn broer is neergestoken door een landgenoot."

Neergestoken

Al 35 jaar woont de familie Zarza in Leeuwarden. Op 19 juni zit Sadegh bij het treinstation in zijn auto te wachten, volgens zijn familie op de zoon van een bekende uit Iran. Daar wordt hij door een man aangevallen. Met een mes wordt hij meer dan twintig keer in zijn gezicht en borst gestoken.

"Het ging op een heel sluwe manier", zegt zijn broer. De verdachte lokte Sadegh met een smoes naar het station. Hij had Zarza om hulp gevraagd omdat hij nog niet zo lang in Nederland was. "Hij klonk heel normaal over de telefoon."

"Mijn oom is mindervalide en kon niet makkelijk uit de auto stappen", zegt Sakar Zarza, de nicht van het slachtoffer. "Hij heeft de aanval afgeweerd met zijn armen. Dat is eigenlijk de reden dat hij nog leeft, die strijdlustigheid, zijn mentale sterkte."

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste aanval op een Iraniër in Nederland. In 2015 wordt in Almere een elektricien vermoord, die in verband werd gebracht met een aanslag in Iran. In Den Haag in 2017 een leider van een afscheidingsbeweging. "Van deze moorden heeft de AIVD gezegd dat het echt het werk was van de Iraanse inlichtingendienst, Nederland heeft toen ook Iraanse diplomaten uitgezet", zegt internationale veiligheidsexpert Jelle van Buuren.

Eind jaren 80 en in de jaren 90 worden in Wenen, Parijs, Stockholm en in Berlijn tegenstanders van het Iraanse regime vermoord. In 2018 worden aanslagen in Frankrijk en Denemarken verijdeld. Teheran wordt vaak verdacht maar bewijs wordt lang niet altijd gevonden.