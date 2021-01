Van Gaal over beginjaren bij Ajax: 'Ik had ontslagen kunnen worden'

Het Ajax van 1995 in Andere Tijden Sport dit weekeinde: 'We zijn de beste!' - NOS

Maar de emoties die daar loskwamen, op het Museumplein in Amsterdam, waren een gevolg van jarenlange noeste arbeid. Arbeid waarvan in de beginjaren nog onduidelijk was of het überhaupt beloond zou worden. Zijn ontslag als trainer van Ajax was ooit dichterbij dan zijn latere succes, zo meent Van Gaal.

Ajax-trainer Louis van Gaal wilde niet zozeer een sneer uitdelen op die novemberavond in 1995, zo verzekert hij zaterdagavond in Andere Tijden Sport. Hij somde simpelweg de feiten op na de zege van zijn ploeg in de wereldbeker. "Het was allemaal waar wat ik zei."

In het tweeluik 'We zijn de beste!' kijkt Andere Tijden Sport dit weekeinde terug op de successen van Ajax in de jaren negentig. Het eerste deel is zaterdag om 22.45 uur te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app. Deel twee is zondag vanaf 22.23 uur op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app.

"Ik heb een heel moeilijk eerste jaar gehad. Ik nam het over van Beenhakker en ik had natuurlijk een andere visie dan Leo. Ik trainde ook anders."

Er was kritiek vanuit de spelersgroep op de werkwijze van de nog onervaren hoofdcoach. Met name in het najaar van 1991, amper drie maanden na zijn aanstelling. "Het is duidelijk dat het niet soepel verliep."

Osasuna uit

"Osasuna uit. Dat we die ronde doorkwamen, was wel heel belangrijk. Dat gevoel heb ik nog steeds. Als wij die wedstrijd zouden hebben verloren, denk ik dat het weleens zo ver had kunnen gaan dat ik ontslagen had kunnen worden", blikt Van Gaal terug op het duel in november 1991, in de achtste finales van de UEFA Cup.

De toenmalige voorzitter van de Amsterdamse club, Michael van Praag, ontkent dit echter. "Wij hebben die discussie niet gevoerd. Dat was zijn gevoel."

Het was wel zo dat Ajax een ronde eerder slecht was begonnen aan de uitwedstrijd tegen Rot-Weiss Erfurt. Bij een 1-0 stand gingen de teams rusten. Van Gaal hield in de kleedkamer een donderpreek die tot ver buiten de kleedkamer te horen was.

De fysiotherapeut van de Duitse club filmde het tafereel en zette het decennia later op YouTube. Hieronder de beelden (en de audio).