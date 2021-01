Zo gaat het eraan toe in rechtsextremistische chatgroepen

Rechts-extremisten radicaliseren op steeds jongere leeftijd, waarschuwen deskundigen. Nieuwsuur dook daarom in de onlinewereld waarin het extremistische gedachtegoed wordt gedeeld.

We kregen via een infiltrant inzage in talloze chatberichten van een Nederlands rechtsextremistisch netwerk. In de chats worden alledaagse gesprekken afgewisseld met gedachtes over een rassenoorlog. Ook poseren de leden met nazi-vlaggen en messen en wordt er vrijuit gefantaseerd over een aanslag op premier Mark Rutte. De jongste in de groep is 14 jaar.

We verdiepten ons in de wereld van het rechts-extremisme, die voor veel jongeren begint "als grapje" maar al gauw serieuzer wordt: