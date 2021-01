We douchen later: hoe uit data blijkt dat ons leven is veranderd door corona

Een ding is zeker als je kijkt naar grafieken over waterverbruik, dataverbruik, nieuwsconsumptie, mobiliteit en energie in 2020: ons dagelijks leven is echt veranderd door corona.

's Ochtends een uurtje later onder de douche en we verbruiken meer internetdata voor online vergaderingen. En het nieuws? Dat checken we niet meer op specifieke momenten, maar de hele dag door.

Waterverbruik: geen urinoir, dus meer waterverbruik

Misschien herken je het wel: dat je iets langer in bed kan blijven liggen omdat je thuiswerkt. De tijd die we voorheen aan reistijd besteedden, brengen we nu door in bed. Dat is terug te zien in data van waterbedrijf Vitens. "We zijn in coronatijd 's ochtends later gaan douchen", verklaart Cornelis Vlot van het waterbedrijf.

In 2020 was de afgifte van drinkwater door Vitens groter dan ooit: er werd 15 miljard liter meer verbruikt in 2020 dan in 2019. Dat komt doordat het opnieuw een extreem droog jaar was, doordat we minder naar het buitenland reisden, en door het thuiswerken. "We verbruiken thuis meer water dan op kantoor. Deels komt dat doordat mannen thuis een toilet gebruiken, in plaats van het urinoir op kantoor. Een toilet verbruikt meer water dan een urinoir."

Wat ook opvalt, is de enorme dip in waterverbruik tijdens een corona-persconferentie of een toespraak van de koning. Vlot: "Dat zie je ook bij grote voetbalwedstrijden. Het toilet wordt dan niet gebruikt en dus zie je een enorme dip in het waterverbruik."

We gaan later douchen en tijdens de persconferenties is een duidelijke dip in het waterverbruik waarneembaar: