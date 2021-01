Beeldend kunstenaar Kees Verkade (79) overleden

Kees Verkade bij zijn werk Fietsles, in Groningen - Reyer Boxem / HH

Beeldend kunstenaar Kees Verkade (79) is overleden, heeft zijn familie bekendgemaakt in overlijdensadvertenties in kranten. Enkele van zijn bekendste werken zijn het bronzen beeld van Johny Jordaan, aan de Elandsgracht in Amsterdam en dat van koningin Juliana en prins Bernhard in de tuin van paleis Soestdijk. Zijn laatste werk is een beeld ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de coronapandemie, dat ook bedoeld is als dankbetuiging aan medewerkers in de zorg. De Stichting Dank Helden van de Zorg zette er een crowdfundingsactie voor op. De stichting roemt Verkade voor "zijn onnavolgbare inzet" en voor de passie waarmee hij zijn laatste project afrondde. Waar het beeld komt te staan, is nog niet bekend.

Koningin Beatrix kijkt naar de beelden van haar ouders koningin Juliana en prins Bernhard samen met de maker, kunstenaar Kees Verkade (r) en Wim Velhuis (m, Voorzitter Stichting Beelden Koningin Juliana en Prins Bernhard) - ANP

Verkade, geboren in Haarlem, begon als tekenaar en wilde eigenlijk in de reclamewereld werken. Hij wilde naar de Gerrit Rietveld Academie, maar daar werd hij naar eigen zeggen geweigerd omdat zijn vader directeur van een matrassenfabriek was, wat "te rechts en te fortuinlijk" werd bevonden. Later studeerde hij aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, waar hij vanwege plaatsgebrek werd ondergebracht bij de afdeling beeldhouwkunst.

Verkade met de koninklijke familie in Monaco bij de onthulling van een van zijn werken in 1997 - AFP