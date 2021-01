Dankzij oma racet Bendsneyder weer in Moto2: 'Ze werd gebeld door teambaas'

Bendsneyder dankt nieuw contract aan roots: 'Zochten coureur met Indonesisch bloed' - NOS

Hij had zich er al mee verzoend: een voortzetting van zijn carrière in het WK Supersport. Na vijf jaar in de Moto3 en Moto2 zou motorcoureur Bo Bendsneyder een stapje terug moeten doen, omdat hij geen nieuw contract kreeg bij zijn team RW Racing. Tot de 21-jarige Rotterdammer in beeld kwam bij het Pertamina Mandalika SAG Team, dat actief is in de Moto2. De Maleisische hoofdsponsor van het team vertrok en daarvoor in de plaats kwam een Indonesische partner. En die zocht naar een coureur met Indonesische roots. Een perfecte match met Bendsneyder diende zich aan. "Het team had al interesse in mij, daarbovenop kwam de nieuwe sponsor die dat verder aanwakkerde", vertelt Bendsneyder. "Die combinatie kwam mij goed uit." Bijzonder goed zou je kunnen zeggen, want in plaats van in het WK Supersport, het kleine broertje van de Moto2, mag de coureur zich toch weer laten zien op het voor hem bekende terrein, zoals hij de afgelopen drie seizoenen al deed.

Bo Bendsneyder in actie op het circuit van Oostenrijk. - ANP

Het verhaal is bijzonder genoeg. De grootouders van Bendsneyder werden geboren in Soerabaja, de hoofdstad van Oost-Java en de op een na grootste stad van Indonesië. In 1956 verhuisden ze naar Nederland, niet wetende wat ze daar zouden aantreffen en hoe belangrijk hun geboorteplaats 64 jaar later nog zou zijn. Op zoek naar roots Het raceteam van Pertamina Mandalika ging actief op zoek naar die roots toen ze hun nieuwe coureur benaderden. Sterker nog, de oma van Bendsneyder werd zelfs betrokken bij de deal. "M'n oma heeft met een teambaas van Mandalika gesproken", grijnst Bendsneyder. "Misschien was dat wel een soort test. Of er wel echt Indonesisch bloed aanwezig was. Na het gesprek was wel duidelijk dat dat echt het geval was." De populariteit van de motorcoureur is in Indonesië inmiddels ook groeiende. "Meer Indonesische fans zijn mij gaan volgen en ik krijg meer berichten. Het leeft echt." Bendsneyder zocht interactie en nam een videoboodschap op - in het Indonesisch - om zijn dank uit te spreken richting zijn nieuwe team. En passant riep hij de fans ook op vooral te gaan kijken komend seizoen.

Bo Bendsneyder - Getty Images