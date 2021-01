Illegale feesten in Frankrijk en Spanje beëindigd • Meer verpleeghuizen kampen met corona

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, is verheugd over het besluit van het kabinet medewerkers in de acute zorg eerder te vaccineren. "Dit is heel belangrijk voor wat er de komende maand kan gaan gebeuren", zegt hij tegen persbureau ANP.

Gommers doelt daarmee onder meer op de Britse variant van het virus. Die is mogelijk besmettelijker en grijpt momenteel snel om zich heen in het Verenigd Koninkrijk. "Als die variant ook in Nederland gaat huishouden, krijgen we stapsgewijs meer besmettingen, meer zieken en ook meer patiënten op de IC. Dan hebben we alle verpleegkundigen en dokters nodig die we kunnen krijgen en daarom is dit een heel belangrijk besluit."

Politiek verslaggever Xander van der Wulp zegt dat het kabinet de vaccinatiestrategie onder druk heeft aangepast vanwege de drukte in de ziekenhuizen en de dringende oproep van Gommers en Kuipers om het ziekenhuispersoneel eerder in te enten, afgelopen woensdag in Nieuwsuur. Van der Wulp: "Dus zeggen ze nu eigenlijk: oké, ziekenhuizen. Hier zijn 30.000 vaccins. Maak maar een plan." Het neemt volgens Van der Wulp niet weg dat minister De Jonge (Volksgezondheid) dinsdag een pittig coronadebat tegemoet gaat; de Kamer heeft al langer kritiek op de vaccinatiestrategie. "Maar misschien krijgt hij het nu een beetje makkelijker nu hij niet doof blijkt voor de oproep van de ziekenhuizen."