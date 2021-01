Arrestaties, proces-verbalen na illegale rave in Frankrijk • 'Londense IC's vol tijdens jaarwisseling'

In Groot-Brittannië groeien de zorgen over de rappe verspreiding van de Britse variant van het coronavirus, die mogelijk besmettelijker is. Volgens onderzoekers van het Imperial College in Londen zorgt de mutatie voor een verhoging van het R-getal met 0,4 tot 0,7. De laatste schatting van het R-getal in het VK ligt tussen de 1,1 en 1,3. "Dit is de ernstigste verandering in het virus sinds de start van de epidemie", zei hoogleraar Axel Gandy van de Britse universiteit tegen de BBC.

Eerder leek de nieuwe variant zich vooral makkelijk te verspreiden onder kinderen, maar volgens Gandy blijkt inmiddels dat het virus zich gemakkelijk verspreidt onder alle leeftijdsgroepen. "Onze eerste data kwamen uit november, toen de scholen nog open waren en er vooral voor volwassenen beperkende maatregelen golden."

Als definitief wordt vastgesteld dat de Britse variant aanzienlijk besmettelijker is, moet er volgens viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC "veel meer" gebeuren om de stijgende trend van het aantal nieuwe besmettingen om te buigen. "Daarom ben ik blij dat de lockdown nog zeker 2,5 week duurt en hoop ik dat mensen zich daar ook echt aan houden. Voor mij is het maatregelen, maatregelen, maatregelen", zegt ze in een interview met het AD.