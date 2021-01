Gedupeerden failliete verzekeraar Conservatrix: 'Voel me belazerd'

Conservatrix website - NOS

Bij de 71.000 polishouders van de Utrechtse levensverzekeraar Conservatrix viel op 8 december vorig jaar een brief op de deurmat met de boodschap: "Conservatrix is failliet." "Ik was totaal niet voorbereid, ook niet door mijn tussenpersoon. Ik wist van niets", zegt Marleen Warmerdam uit Bennekom. Zij is één van de 71.000 gedupeerde polishouders die nu in grote onzekerheid zitten: zien zij ooit nog iets van hun ingelegde geld terug? Jarenlang legde zij maandelijks 200 euro opzij, ook in de tijd dat ze als alleenstaande moeder met vier opgroeiende kinderen zat: "Het was soms best moeilijk dat geld te reserveren, maar goed: het is voor je oude dag, denk je dan. Ik was zzp'er en ze zeggen toch altijd dat je goed voor je eigen oudedagsvoorziening moet zorgen?" 'Prima deal' Als het tegenzit, is Warmerdam tienduizenden euro's kwijt. "Ik heb ooit aan mijn bank nog gevraagd: is dit een goede verzekering, is het niet iets woekerigs? Maar volgens de bank was het een prima deal. Nu voel ik me belazerd. Dat dit zo kan gebeuren... Dat je eigen geld, je eigen inleg zomaar foetsie kan zijn. Daar word ik boos van", zegt ze.

Marleen Warmerdam zit vlak voor haar pensioen en Ton Remmig is gepensioneerd. Beiden hebben een pensioenverzekering bij Conservatrix en zijn gedupeerd door het faillissement. Ze vertellen hun verhaal:

Conservatrix-gedupeerden in zak en as - NOS

Onderzoek curatoren Het ging al lange tijd niet goed met Conservatrix. In 2017 werd de verzekeraar voor één euro overgenomen door Trier Holding, waarmee een 'duurzame toekomst' verzekerd zou zijn. Curatoren die het faillissement nu moeten afwikkelen, onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Zo wordt er gekeken of de polissen kunnen worden overgenomen door een andere verzekeraar die financieel gezond is. Maar ook dan is de kans groot dat polishouders er bij inschieten, zegt Dirk Jongmans, voorzitter van de Stichting Polishouders Conservatrix. Hij heeft minister Hoekstra van Financiën per brief gevraagd om een "echt onafhankelijk onderzoek" naar de ondergang van de verzekeraar. "Ik denk dan aan een commissie Financiën van de Tweede Kamer. Die is toch onafhankelijker dan bijvoorbeeld het ministerie zelf. Want het ministerie is een betrokken partij, evenals De Nederlandsche Bank. Dat botst natuurlijk." Hoekstra wordt ook gevraagd polishouders financieel te steunen: "Vooral gepensioneerden worden onevenredig hard geraakt", stelt Jongmans.

Quote Die grote onzekerheid maakt ons radeloos Gedupeerde Ton Remmig