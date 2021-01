Enige vrouw in federale dodencel VS mogelijk snel geëxecuteerd

De enige vrouw die in een federale dodencel zit in de Verenigde Staten, wordt mogelijk snel geëxecuteerd. Het federale hof van beroep in Washington heeft het besluit van een lagere rechter om de executiedatum van Lisa Montgomery uit te stellen, teruggedraaid. Daardoor kan het vonnis worden voltrokken nog voor Joe Biden op 20 januari aantreedt als president. Biden staat bekend als tegenstander van de doodstraf.

Montgomery is veroordeeld voor de moord op de 23-jarige Bobbie Jo Stinnett in december 2004 in Missouri. Stinnett was toen acht maanden zwanger. Montgomery wurgde Stinnett met een touw en sneed daarna haar ongeboren kind uit haar buik met een mes. De baby overleefde het en Montgomery deed alsof het kind van haar was.

Montgomery werd veroordeeld tot de doodstraf en zit sinds 2008 in een dodencel.