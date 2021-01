Manchester United doet goede zaken op nieuwjaarsdag en komt naast Liverpool

Manchester United is in de Premier League op gelijke hoogte gekomen met koploper Liverpool. United won op nieuwjaarsdag op eigen veld met 2-1 van de nummer zes, Aston Villa.

United, waar Donny van de Beek de hele wedstrijd op de bank bleef, kwam vlak voor rust op voorsprong toen Anthony Martial op acrobatische wijze de bal tegen de touwen kopte.

Aston Villa kwam na bijna een uur op gelijke hoogte dankzij een intikker van Bertrand Traoré (ex-Vitesse, ex-Ajax). De vreugde bij de bezoekers was echter van korte duur. Slechts een paar minuten na de goal van Traoré benutte Bruno Fernandes aan de andere kant een penalty. Het was al zijn negentiende doelpunt in dertig competitieduels.

Van Nisterooij en Van Persie achterna

Daarmee staat Fernandes op gelijke hoogte met voormalig United-speler Robin van Persie. Alleen Ruud van Nistelrooij (22) scoorde vaker in zijn eerste dertig duels voor de club uit Manchester.

Vlak voor het einde van de wedstijd ging Anwar El Ghazi naar de kant bij Aston Villa. El Ghazi had de afgelopen weken indruk gemaakt met vijf doelpunten in evenzoveel duels, maar kon tegen United het verschil niet maken.