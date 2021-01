Van Gerwen hard onderuit tegen Chisnall in kwartfinales WK darts: 0-5

Michael van Gerwen is op verrassende wijze gestrand in de kwartfinales van het WK darts. De nummer 1 van de wereld gooide ver onder zijn niveau en werd door de Engelsman Dave Chisnall met liefst 5-0 vernederd.

De laatste keer dat Van Gerwen van Chisnall verloor, was op 11 oktober 2013, toen de Engelsman met 3-2 te sterk was in de kwartfinale van de World Grand Prix. Sindsdien eindigde een duel tussen de Engelsman en de Nederlander twee keer in een gelijkspel, 38 keer was Van Gerwen de sterkste.

Van Gerwen haalde nooit het niveau wat hij haalde in de achtste finale tegen Joe Cullen. Chisnall stond daarentegen ijzersterk te gooien. Het verschil in hoge scores was extreem. Chisnall gooide veertien keer de maximum score van 180, Van Gerwen slechts vier keer. Ook de gemiddeldes liepen ver uiteen: 107,34 voor Chisnall tegenover 98,29 voor Van Gerwen.

