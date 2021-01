Chisnall declasseert Van Gerwen: 'Hij liet me alle kanten van het bord zien'

Van Gerwen teleurgesteld na zijn uitschakeling op het WK darts - BSR Agency

Michael van Gerwen is op verrassende wijze gestrand in de kwartfinales van het WK darts. De nummer 1 van de wereld gooide ver onder zijn niveau en werd door Dave Chisnall met liefst 5-0 vernederd. De Engelsman had slechts één matchdart nodig om de wedstrijd te beslissen. De laatste keer dat Van Gerwen van Chisnall verloor, was op 11 oktober 2013, toen de Engelsman met 3-2 te sterk was in de kwartfinales van de World Grand Prix. Sindsdien eindigde een duel tussen de Engelsman en de Nederlander twee keer in een gelijkspel, 38 keer was Van Gerwen de sterkste. Groot verschil Van Gerwen haalde nooit het niveau dat hij haalde in zijn achtste finale tegen Joe Cullen. Chisnall stond daarentegen ijzersterk te gooien. Het verschil in hoge scores was extreem. Chisnall gooide veertien keer de maximum score van 180, Van Gerwen slechts vier keer. Ook de gemiddeldes liepen ver uiteen: 107,34 voor Chisnall tegenover 98,29 voor Van Gerwen. "Als hij zo blijft pompen, dan krijg je het moeilijk", reageerde Van Gerwen na de wedstrijd bij RTL 7. "Ik had veel eerder druk moeten zetten. Ik had te veel beurten zonder triple."

De 31-jarige Nederlander liep vanaf het begin achter de feiten aan. In de eerste set had Chisnall al vier keer 180 gegooid en raakte hij moeiteloos de dubbels. In de tweede set leek Van Gerwen zich terug te knokken in de wedstrijd. Hij kwam terug van een 2-0 achterstand in legs, maar verloor de set alsnog. Ondanks enkele oplevingen, had Van Gerwen ook in de resterende drie sets geen schijn van kans tegen een ijzersterk gooiende Chisnall, die met zijn eerste matchdart de wedstrijd besliste. Het was pas de tweede keer dat Van Gerwen een WK-nederlaag zonder setwinst leed: in 2009 won Phil Taylor met 4-0. Na het verlies van Van Gerwen zijn alle Nederlandse WK-deelnemers uitgeschakeld. 'Gaf niet thuis' "Hij heeft me alle kanten van het bord laten zien", aldus een teleurgestelde Van Gerwen. "Ik gaf niet thuis, het was gewoon niet goed genoeg. Ik baal ontzettend." "Of het nu 5-1, 5-2, 5-3 of 5-0 wordt, een nederlaag is een nederlaag. Dit mag ik mezelf kwalijk nemen, ik moet dit even evalueren", besloot hij.

Darter Gerwyn Price - BSR Agency

Door de nederlaag van Van Gerwen is Gerwyn Price de grote favoriet voor de wereldtitel. De Welshman won eerder op de avond met hangen en wurgen van de Noord-Ier Daryl Gurney: 5-4. Price imponeert nog niet dit toernooi. De Welshman, die wordt gezien als misschien wel de grootste concurrent van Michael van Gerwen voor de WK-titel, moest tegen Jamie Lewis (3-2) en Brendan Dolan (4-3) al eens diep gaan voor de overwinning. Gurney schakelde in de achtste finales de Nederlander Vincent van der Voort uit (4-2). Gurney, die tot aan de kwartfinales nog geen enkele keer tegen een achterstand in legs of sets had aangekeken, zag Price goed beginnen en de eerste twee sets pakken. Gurney komt terug In de derde set kwam Gurney beter in de partij. 'Superchin' gooide zijn pijlen vaker in de triples, met zelfs meerdere keren een score van 180, en Price kon de dubbel 10 maar moeilijk vinden. Gurney profiteerde en kwam terug tot 2-2. Price, die de bijnaam 'The Iceman' draagt, bleef moeite houden met de dubbels, maar toonde zijn klasse door 143 uit te gooien aan het eind van de vijfde set. Hij pakte ook de zesde set en leek de wedstrijd te beslissen. Gurney gaf zich echter nog niet gewonnen en sleepte de zevende en de achtste set binnen.