Groot illegaal feest in Frankrijk laat zich niet stoppen door de politie

Een grote illegale raveparty in Frankrijk die gisteren begon, is nog altijd niet beëindigd. Op de rave in het gehucht Lieuron, in Bretagne, zijn zo'n 2500 aanwezigen. Minister van Binnenlandse Zaken Darmanin voert vanavond in Parijs spoedoverleg over beëindiging van het evenement waarop de coronaregels worden geschonden.

De politie heeft de toegangswegen naar de feestlocatie afgesloten, zodat nieuwe feestgangers zich niet aan kunnen sluiten. Gisteren ontdekte de politie in de namiddag de massaal bezochte rave in een ongebruikte hangar in het buitengebied. Agenten konden de toestroom van feestvierders niet voorkomen omdat de avondklok pas om 20.00 uur inging.

Toen agenten ingrepen, keerden de aanwezigen zich tegen de politie en gooiden met flessen en stenen. Een politiewagen werd in brand gestoken. Drie agenten raakten lichtgewond. Vanmiddag waren er nog circa 150 agenten ter plekke.

Het lukt de politie niet om het feest te beëindigen zonder versterking van de gendarmerie. Er is ook nog geen bevel voor ontruiming gegeven. Daarvoor moet groen licht komen van het regiobestuur. Mogelijk weten de autoriteiten nog niet hoe de massa's mensen op een veilige manier weggevoerd kunnen worden.

Dit zijn beelden van het feest vanmiddag: