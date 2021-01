Niet alleen blijdschap bij herstart volleybal: 'Sport bijna kapotgemaakt'

De volleyballers van Lycurgus in actie tijdens het duel om de Supercup, in oktober 2020 - ANP

Precies één wedstrijd was er gespeeld toen de eredivisie voor de volleybalmannen begin oktober alweer moest worden stilgelegd. Bijna drie maanden later, op Nieuwjaarsdag, is de competitie hervat. De topper tussen Lycurgus en Dynamo eindigde in een 3-1 overwinning voor Dynamo. In de Nederlandse topsportcompetities mag sinds half december weer worden getraind en gespeeld, als gevolg van de vorige maand door het kabinet aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen. De volleyballers van Lycurgus en Dynamo hadden vrijdag de eer om de eerste zaalsporters te zijn die na de coronapauze van de voorbije maanden weer een competitieduel speelden. Een mooi moment, al stond - en staat - niet iedereen te juichen. 'Morele twijfels' De volleybalwereld is namelijk behoorlijk verdeeld over de herstart van de competitie. Vooral bij de kleinere clubs in de eredivisie bestaan de nodige twijfels. "De regering vraagt ons natuurlijk zoveel mogelijk thuis te blijven. Als je gaat volleyballen, zijn mensen juist onderweg. Een aantal clubs heeft daar moreel gezien problemen mee", weet Michel Everaert, directeur van volleybalbond Nevobo.

Nevobo-directeur: 'Aantal clubs heeft morele problemen met herstart' - NOS

Zo meldde volleybalclub VC Peelpush, dat uitkomt in de eredivisie voor vrouwen, dat het geen wedstrijden zal spelen in de hervatte competitie. De club uit Meijel heeft dat besloten vanwege de huidige coronamaatregelen en de lockdown die nog altijd geldt. Peelpush sluit echter niet uit dat het op een later tijdstip alsnog instapt. Everaert: "Er zijn weliswaar strenge coronaprotocollen in de eredivisie, maar toch leven bij sommige clubs twijfels. Dat is hun goed recht. Bij de kleinere clubs is de organisatie bovendien net iets minder professioneel. Die hikken tegen de crisis aan." Ondanks de vele vraagtekens, heeft de bond nog geen enkele afmelding ontvangen van een club. "Wel hebben we ze uitstel gegeven, zodat ze niet per se al op 9 januari (wanneer de eerste volle competitieronde op het programma staat, red.) hoeven te beginnen", aldus Everaert. Afgeslankte competitie Dat kan wel betekenen dat het speelschema in de eredivisie scheef gaat lopen of dat de competitie zelfs met minder clubs verdergaat. "Elke club moet zelf de afweging maken. Anders gaan we met minder teams verder. Dat is dan maar zo", zegt Lycurgus-coach Arjan Taaij. "Het is een goede schets van de sportinfrastructuur in bredere zin, in heel Nederland. De eredivisieclubs die onderin staan, hebben gewoon een andere financiële armslag en een ander programma dan de topclubs. Dat is logisch."

Dynamo-coach Strikwerda: 'Boosheid over coronamaatregelen blijft' - NOS

Dynamo-coach Redbad Strikwerda was blij dat hij met zijn club op Nieuwjaarsdag weer in actie mocht komen. Over de gang van zaken in de afgelopen tijd is hij echter een stuk minder positief. "Ik ben niet zo'n typische blije eikel die hier komt staan, want onze sport is bijna kapotgemaakt door minister Van Ark (Sport, red.). Het hangt op het randje, qua financiën, of we nog kunnen spelen", aldus Strikwerda. "Natuurlijk ben ik blij dat we weer kunnen sporten, maar ik snapte de maatregelen niet. Bewegen is van belang om weerbaar te zijn en wat werd er allemaal afgesloten in dit land? Precies, de sportfaciliteiten. Die boosheid blijft nog wel even aanwezig."