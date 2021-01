Feyenoord presenteert op nieuwjaarsdag spits Pratto: 'Happy New Bear!'

"Happy New Bear!" Met die woorden heeft Feyenoord vrijdag zijn volgers op social media niet alleen een gelukkig nieuwjaar gewenst, maar ook Lucas Pratto, die in Argentinië de bijnaam 'El Oso' (de beer) droeg, gepresenteerd.

Pratto speelde 105 duels voor River Plate, waarin hij 22 keer scoorde en goed was voor 17 assists. Een speciale plek in de harten van de River-fans veroverde hij in 2018 met twee goals in het tweeluik met aartsrivaal Boca Juniors in de finale van de Copa Libertadores.

'Kan er meteen staan'

"Met de komst van een ervaren spits als Lucas voegen we een extra aanvallende optie toe aan de selectie die er meteen kan staan", liet technisch directeur Frank Arnesen van de Rotterdamse club weten. "Iets dat zeer welkom is met het oog op de aanstaande seizoenshervatting en de ambities die we voor dit seizoen hebben."