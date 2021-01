Kubacki wint in Garmisch-Partenkirchen met spectaculair schansrecord

Wondersprong brengt Kubacki de winst in Garmisch-Partenkirchen - NOS

Granerud pakte na de eerste ronde de leiding met een sprong van 137 meter en kreeg extra jurypunten voor de fraaie uitvoering. Hoewel Kubacki met 139 meter daarna verder sprong dan Granerud, kreeg de Pool punten in mindering en begon hij de finale vanaf de tweede plaats.

Kubacki, die dinsdag bij de eerste wedstrijd in Oberstdorf slechts als vijftiende was geëindigd, sprong het oude record van 143,5 meter van Simon Ammann uit 2010 uit de boeken. Vorig jaar werd dat al geëvenaard door het Noorse talent Marius Lindvik, die zich dit jaar moest afmelden vanwege een ontstoken verstandskies.

Met 282,1 punten won Kubacki, die titelverdediger is, de tweede wedstrijd van het Vierschansentoernooi. De Noor Halvor Egner Granerud werd tweede met sprongen van 137 en 136 meter en 274,9 punten.

Dawid Kubacki heeft met een spectaculair schansrecord het traditionele nieuwjaarsspringen in Garmisch-Partenkirchen op zijn naam geschreven. De Pool steeg met een sprong van maar liefst 144 meter boven iedereen uit.

De Duitser Karl Geiger, de kersverse wereldkampioen skivliegen die dinsdag de eerste wedstrijd in Oberstdorf won, liet het in zijn eerste sprong liggen door slechts 131 meter te springen. In zijn tweede sprong maakte hij dat weer goed met 138 meter, maar het mocht niet baten. Hij eindigde uiteindelijk als vijfde.

Geiger verloor door zijn slechte optreden zijn koppositie in het klassement van het Vierschansentoernooi aan Granerud.

De 24-jarige Noor heeft dit seizoen de smaak te pakken, hij won al vijf wedstrijden op rij en gaat daarmee aan de leiding in het wereldbekerklassement. Opvallend detail: tot dit seizoen boekte Granerud nog nooit een overwinning in wereldbekerwedstrijden.