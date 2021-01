Twee medewerkers gevangenis Nieuwegein neergestoken door gedetineerde

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid kan tegenover RTV Utrecht nog niet aangeven wat de aanleiding was voor het incident of hoe de gevangene aan het steekwapen kwam.

In de gevangenis in Nieuwegein zijn vanmiddag twee gevangenismedewerkers neergestoken door een gedetineerde. De twee medewerkers werden met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis. Ze zijn aanspreekbaar, meldt een woordvoerder van de politie.

Vorig jaar februari werd in dezelfde gevangenis een gedetineerde in zijn arm gestoken bij een ruzie. In 2013 viel er in Nieuwegein een dode bij een steekincident tussen gevangenen.

Recent bleek uit onderzoek dat een minder streng regime in de Utrechtse gevangenis heeft geleid tot minder agressie. Voor het onderzoek volgden wetenschappers 1000 gedetineerden in de Penitentiaire Inrichting Nieuwegein gedurende een periode van bijna twee jaar.