Nieuwjaarsfeestje Bosnië-Herzegovina draait uit op koolmonoxide-drama

Bij een nieuwjaarsfeest in Bosnië-Herzegovina zijn acht jonge mensen om het leven gekomen door koolmonoxidevergiftiging. Het zou gaan om vier mannen en vier vrouwen van rond de 20 jaar.

Ze vierden Oud en Nieuw in een vakantiehuis bij het dorp Tribistovo, niet ver van Mostar. De oorzaak van het drama wordt nog onderzocht, maar het lijkt erop dat de koolmonoxide afkomstig was van een stroomgenerator, die werd gebruikt voor de verwarming.

Kleine feestjes

Bosnië-Herzegovina zit net als veel andere landen in een lockdown. Openbare feesten met meer dan dertig deelnemers zijn verboden, waardoor veel inwoners zelf kleine nieuwjaarsfeestjes organiseerden. Die waren wel toegestaan. De lichamen van de slachtoffers werden rond 10.00 uur vanochtend gevonden.

Koolmonoxide is een levensgevaarlijk gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld aardgas, hout of benzine. Het onzichtbare, geurloze gas wordt snel in het bloed opgenomen, waardoor mensen bewusteloos kunnen raken en, als er niet wordt ingegrepen, overlijden.