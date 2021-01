WK-droom Van Duijvenbode spat uiteen tegen idool: 'Ik kwam niet opdagen'

Voor Dirk van Duijvenbode zit het WK darts erop. De ongeplaatste Westlander - die 'Aubergenius' wordt genoemd omdat hij in een auberginekwekerij werkt - verloor in Londen in de kwartfinales met 5-1 afgetekend van zijn idool Gary Anderson.

Van Duijvenbode kon deze keer niet uitblinken en daar baalde hij van. "Ik was door externe factoren afgeleid en dat kreeg ik niet uit m'n systeem", verklaarde hij na afloop bij RTL 7 waarom hij niet lekker in de wedstrijd zat. "De grootste wedstrijd van je leven en de enige tik die ik heb gegeven, was aan mezelf. Hier worden de knikkers verdeeld en dan kom ik niet opdagen."

Anderson wint tien legs op rij

Van Duijvenbode nam nog brutaal de leiding met 1-0, maar toen hij halverwege de tweede set een hoge uitgooi op 132 miste, nam Anderson de regie volledig over. De Schotse wereldkampioen van 2015 en 2016 won zelfs tien legs op een rij.

"Als ik 2-0 had gemaakt, dan was het denk ik een makkelijke overwinning voor mij geworden", aldus een balende Van Duijvenbode, die verder niet in wilde gaan op de door hem genoemde externe factoren waardoor hij van slag raakte in de tweede set.

De 28-jarige darter probeerde zichzelf uit alle macht nog wel op te peppen, zoals hij ook deed in zijn achtste finale tegen Glenn Durrant, maar dat hielp deze keer niet. "Dan denk ik: jongen, stel je niet zo aan! Maar ik kon het niet laten gaan", aldus een sippende Van Duijvenbode.