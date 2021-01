Voor Dirk van Duijvenbode zit het WK darts erop. De ongeplaatste Westlander - die 'Aubergenius' wordt genoemd omdat hij in een auberginekwekerij werkt - verloor in Londen in de kwartfinales met 5-1 afgetekend van zijn idool Gary Anderson.

Van Duijvenbode nam nog brutaal de leiding met 1-0, maar toen hij halverwege de tweede set een hoge uitgooi op 132 miste, nam Anderson de regie volledig over. De Schotse wereldkampioen van 2015 en 2016 won zelfs tien legs op een rij.

(later meer)