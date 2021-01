Wereldkampioenen Van der Poel en Alvarado beginnen nieuwe jaar met zege

Voor Van der Poel, die afgelopen zondag in de strijd om de wereldbeker nog verslagen werd door Van Aert, was het zijn zesde veldritoverwinning van dit seizoen en zijn vierde zege op rij in Baal.

In de vijfde van de zeven ronden plaatste Van der Poel toch een versnelling waarop geen van zijn concurrenten een antwoord had. Van Aert probeerde het gat met de wereldkampioen nog wel te dichten, maar dat lukte niet. De Belg moest op de finish 8 seconden toegeven. De Brit Pidcock werd derde op 32 seconden van Van der Poel.

"Ik had niet zulke beste benen, voelde me niet super", zo verklaarde Van der Poel die behouden start na afloop.

Opvallend, want in de meeste koersen waar wereldtoppers Van der Poel en Van Aert aan de start staan, weet het duo al snel een gat met de rest van het veld te slaan.

Bij de vrouwen bleef Alvarado haar grote concurrente Lucinda Brand drie seconden voor. Denise Betsema eindigde als derde.

Betsema kende een uitstekende start en alleen Brand en Alvarado konden volgen. Het Nederlandse trio reed snel een voorsprong van ruim 20 seconden bijeen. Zowel Alvarado (twee keer) als Betsema ging onderuit, maar toch begonnen de drie samen aan de slotronde.

Betsema haakte daarin al snel af, waarna de koers eindigde met een strijd tussen Brand en Alvarado. De wereldkampioene, die na afloop vertelde een sprint te willen vermijden omdat haar schoen loszat, demarreerde in de slotfase en Brand kon niet volgen.

Vorm

De twee Nederlandse rensters vochten vorig jaar al meerdere duels uit. Brand is al het hele seizoen de vrouw in vorm. De 31-jarige renster won al tien crossen en gaat in alle klassementen aan de leiding. Alvarado, die haar vorm naar eigen zeggen even kwijt was, kwam dit seizoen zes keer juichend over de streep, inclusief haar zege van vandaag.

De wereldkampioene heeft de stijgende lijn weer te pakken, zo zei ze na haar zege in Baal. "Het was een hele zware, spannende strijd. We hebben elkaar allemaal afgemat. Ik wist dat mijn vorm met de weken beter werd. Dat bevestigt vandaag weer", aldus Alvarado.