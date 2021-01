Mijn gevonden op Iraakse olietanker, bemanning geëvacueerd

De bemanning van een Iraakse olietanker in de Perzische Golf is geëvacueerd nadat een kleefmijn aan de romp was ontdekt, zegt het Iraakse leger. De explosievendienst is ter plaatse om de mijn veilig te verwijderen.

Het schip ligt in internationale wateren op ongeveer 52 kilometer van de Iraakse kust. Het explosief werd ontdekt terwijl de tanker een ander schip aan het bijtanken was. De Iraakse autoriteiten hebben verder geen bijzonderheden vrijgegeven over beide schepen.

In het afgelopen jaar zijn de spanningen rond de Perzische Golf toegenomen door de groeiende vijandigheid tussen de VS en Iran. Twee dagen geleden liet de VS twee B-52-bommenwerpers boven het gebied vliegen en er is ook een nucleaire onderzeeër naar de Perzische Golf gestuurd. Het Pentagon zegt te vrezen voor agressie tegen Amerikaanse doelen omdat het op 3 januari precies een jaar geleden is dat een prominente Iraanse generaal in de Iraakse hoofdstad Bagdad omkwam door een Amerikaanse raketaanval.

Zo zag de mijn er uit: