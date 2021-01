Oud-Feyenoorder Elabdellaoui in ziekenhuis na vuurwerkongeval

Galatasaray-voetballer Omar Elabdellaoui is op Oudejaarsavond met brandwonden en oogletsel opgenomen in het ziekenhuis. Dat meldt de Turkse topclub op zijn website.

Volgens Galatasaray was de Noor slachtoffer van een ongeval met vuurwerk thuis. "Het explodeerde in zijn hand. Maar hij is bij kennis en reageert", aldus vicevoorzitter Abdurrahim Albayrak van de club.

Terim en Turan op bezoek in ziekenhuis

Elabdellaoui werd afgelopen nacht direct geopereerd. "Hij heeft verwondingen aan beide ogen, waarbij één oog er slechter aan toe is", vertelde behandelend arts Vedat Kaya vrijdagochtend.

"De toestand van Elabdellaoui is op dit moment een stuk beter dan gisteravond. Hij is in staat om te kijken, maar het is lastig te zeggen hoe het herstel zal verlopen. We bepalen morgen of er een tweede operatie nodig is."