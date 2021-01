Oud-Feyenoorder Elabdellaoui in ziekenhuis na ongeval met Oud en Nieuw

Galatasaray-voetballer Omar Elabdellaoui is op Oudejaarsavond met brandwonden en oogletsel opgenomen in het ziekenhuis. Dat meldt de Turkse topclub op zijn website.

Volgens Galatasaray was de Noor slachtoffer van een ongeval thuis. Turkse media meldden dat er vuurwerk in zijn hand is ontploft.

De precieze schade aan het gezicht van Elabdellaoui wordt onderzocht. Coach Fatih Terim, aanvoerder Arda Turan en vicevoorzitter Abdurrahim Albayrak van Galatasaray zouden Elabdellaoui al hebben bezocht in het ziekenhuis.

Oud-Feyenoorder

De 29-jarige Elabdellaoui is sinds afgelopen zomer in dienst van de Turkse koploper. In 2012 speelde de verdediger voor Feyenoord, dat hem huurde van Manchester City. Onder trainer Ronald Koeman kwam Elabdellaoui in Rotterdam zeven keer in actie.

Elabdellaoui kwam 49 keer uit voor het nationale elftal van Noorwegen, dat in de kwalificatiereeks voor het WK van 2022 dit jaar onder meer Nederland treft.